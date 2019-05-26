Şampiyonun gurur gecesi

Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime bir hafta kala Türk Telekom Stadı'nda takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek ilan eden Galatasaray, kupasına dün kavuştu. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da büyük şölen için taraftarlarıyla Aslantepe'de buluşan sarı-kırmızılı takım, kuruluşunu simgeleyen 19.05'te 22. şampiyonluk partisinin startını verdi.
Saatler önce Türk Telekom Stadı'na akın eden Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri hınca hınç doldururken, stat baştan aşağı sarı-kırmızı renklere boyandı. Özel ışıklandırma, lazer gösterileri ve alev makineleri ile görsel şovun yaşandığı gala gecesinde DJ Suat Ateşdağlı, ünlü şarkıcılar; İrem Derici, Emre Aydın ve Soner Sarıkabadayı ile Alya sahne alarak tüm stadı coşturdu. Sarıkabadayı,
"Nerede kalmıştık" şarkısını Fatih Terim ve taraftarlar için söyledi.
Alya da 'Kupalara layıksın sen
' tezahüratıyla ateşi körükledi.
KUPA KALKTI, STAT YIKILDI!
Çılgın eğlence, Florya'dan kalkan üstü açık otobüsle Aslantepe'ye gelen futbolcuların sahaya çıkmasıyla tavan yaptı. Kendi seçtikleri parçalarla sahanın ortasına kurulan platforma yürüyen oyuncular, büyük alkış aldı.
Şampiyonluk kupasının futbolcuların ellerinde yükseldiği an ise Türk Telekom Stadı adeta yıkıldı.
AİLE SAADETİ
1-
Muslera şampiyonluk coşkusunu eşi ve minik oğlu ile kutladı.
2-
Cimbom'un Senegalli orta saha oyuncusu Papa Ndiaye sevincini eşiyle paylaştı.
3-
Japon sol bek Nagatomo kutlamalara küçük oğluyla katıldı.
4-
Rize maçında ayağı kırılan Emre Akbaba koltuk değnekleriyle platforma çıktı.
5-
2015'deki şampiyonlukta 'Fener ağlama' tezahüratıyla ilgi odağı olan Sneijder'in bayrağını Belhanda devraldı ve bu şarkıyla herkesi coşturdu.
'İNCİ YILDIZ İÇİN SENELİK İMZA
Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftarlarının önünde Fatih hocayla birlikte 5 senelik yeni bir kontrata imzayı attı
2018/19
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 22'nci şampiyonluğunu unutulmaz bir imzayla taçlandırdı. Kutlamaların sonunda söz alan Başkan Mustafa Cengiz, "Türkiye'nin 1 numarası" olarak tanımladığı teknik direktör Fatih Terim'le 5 yıllık yeni imzayı taraftarların şahitliğinde atacaklarını ifade ederken, "5 senelik imza, 5'inci yıldızın eksik kanatlarını tamamlayacak" sözlerinin ardından törene geçildi. Fatih Terim ile Mustafa Cengiz karşılıklı imza atarak sözleşmeyi canlı yayında onbinlerce taraftarın önünde tamamlamış oldu.
YİNE FORVETSİZ ÇIKTIK!
Galatasaray
taraftarlarının kutlama gündeminde yine forvetsizlik vardı! Sosyal medyada kutlamayı değerlendiren sarı-kırmızılılar, ligde en çok süre alan üç forvet olan Mbaye Diagne, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'un törene katılmamasını, "Törene bile forvetsiz çıktık, sadece Mitroglou vardı" mesajlarıyla değerlendirdi.
KONSANTRASYON!
Sezona 'Konsantrasyon' parolasıyla başlayan Fatih Terim ve ekibi şampiyonluk kupasını kaldırırken bile oldukça hırslıydı.
50 BİN KİŞİLİK ŞOV
Sarı-kırmızılı taraftarlar fiyatları 30 ila 120 TL arasında değişen biletlerin hepsini tüketti ve Aslantepe'ye 50 bine yakın kişi geldi. Florya'da sezon boyunca görev yapan personel ve aileleri de Türk Telekom Stadı'na getirildi. Fatih Terim'in şampiyonlukta emeği olan tesis çalışanlarının özellikle kutlamalarda yer almasını istediği öğrenildi.
KUTLAMALARA İFTAR ARASI
Şampiyonluk kutlamalarına konserlerin ardından İstanbul'da iftar vaktinin gelmesi nedeniyle bir süre ara verildi. Teknik heyet, oruç tutan futbolcular ve taraftarların iftar yapmasının ardından törene devam edildi. Saat 19.00'da stada gelen sarı-kırmızılı futbolcular da sahaya iftar saatinden sonra çıktı.
TÜRK TELEKOM'DAN ZAFER VİDEOSU
Türk Telekom, stat isim sponsoru olduğu G.Saray'ın şampiyonluk kutlamaları için özel bir video hazırladı. Bir babanın 9 yaşındaki oğluna, 9 yıl önce kapılarını açan Türk Telekom Stadı'ndaki tarihi zaferleri anlattığı video, "KupalaraLayıkStadyum" etiketiyle paylaşıldı. Bu arada Türk Telekom gecenin de sponsoru oldu.