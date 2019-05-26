Şampiyonun gurur gecesi

TELEKOM'DAN

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime bir hafta kala Türk Telekom Stadı'nda takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek ilan eden Galatasaray, kupasına dün kavuştu.Saatler önce Türk Telekom Stadı'na akın eden Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri hınca hınç doldururken, stat baştan aşağı sarı-kırmızı renklere boyandı."Nerede kalmıştık"Alya da '' tezahüratıyla ateşi körükledi.Çılgın eğlence, Florya'dan kalkan üstü açık otobüsle Aslantepe'ye gelen futbolcuların sahaya çıkmasıyla tavan yaptı.Şampiyonluk kupasının futbolcuların ellerinde yükseldiği an ise Türk Telekom Stadı adeta yıkıldı.Muslera şampiyonluk coşkusunu eşi ve minik oğlu ile kutladı.Cimbom'un Senegalli orta saha oyuncusu Papa Ndiaye sevincini eşiyle paylaştı.Japon sol bek Nagatomo kutlamalara küçük oğluyla katıldı.Rize maçında ayağı kırılan Emre Akbaba koltuk değnekleriyle platforma çıktı.2015'deki şampiyonlukta 'Fener ağlama' tezahüratıyla ilgi odağı olan Sneijder'in bayrağını Belhanda devraldı ve bu şarkıyla herkesi coşturdu.Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftarlarının önünde Fatih hocayla birlikte 5 senelik yeni bir kontrata imzayı attı2018/19Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 22'nci şampiyonluğunu unutulmaz bir imzayla taçlandırdı. Kutlamaların sonunda söz alan Başkan Mustafa Cengiz, "Türkiye'nin 1 numarası" olarak tanımladığı teknik direktör Fatih Terim'le 5 yıllık yeni imzayı taraftarların şahitliğinde atacaklarını ifade ederken, "5 senelik imza, 5'inci yıldızın eksik kanatlarını tamamlayacak" sözlerinin ardından törene geçildi. Fatih Terim ile Mustafa Cengiz karşılıklı imza atarak sözleşmeyi canlı yayında onbinlerce taraftarın önünde tamamlamış oldu.Galatasaraytaraftarlarının kutlama gündeminde yine forvetsizlik vardı! Sosyal medyada kutlamayı değerlendiren sarı-kırmızılılar, ligde en çok süre alan üç forvet olan Mbaye Diagne, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'un törene katılmamasını, "Törene bile forvetsiz çıktık, sadece Mitroglou vardı" mesajlarıyla değerlendirdi.Sezona 'Konsantrasyon' parolasıyla başlayan Fatih Terim ve ekibi şampiyonluk kupasını kaldırırken bile oldukça hırslıydı.Sarı-kırmızılı taraftarlar fiyatları 30 ila 120 TL arasında değişen biletlerin hepsini tüketti ve Aslantepe'ye 50 bine yakın kişi geldi. Florya'da sezon boyunca görev yapan personel ve aileleri de Türk Telekom Stadı'na getirildi. Fatih Terim'in şampiyonlukta emeği olan tesis çalışanlarının özellikle kutlamalarda yer almasını istediği öğrenildi.Şampiyonluk kutlamalarına konserlerin ardından İstanbul'da iftar vaktinin gelmesi nedeniyle bir süre ara verildi. Teknik heyet, oruç tutan futbolcular ve taraftarların iftar yapmasının ardından törene devam edildi. Saat 19.00'da stada gelen sarı-kırmızılı futbolcular da sahaya iftar saatinden sonra çıktı.Türk Telekom, stat isim sponsoru olduğu G.Saray'ın şampiyonluk kutlamaları için özel bir video hazırladı. Bir babanın 9 yaşındaki oğluna, 9 yıl önce kapılarını açan Türk Telekom Stadı'ndaki tarihi zaferleri anlattığı video, "KupalaraLayıkStadyum" etiketiyle paylaşıldı. Bu arada Türk Telekom gecenin de sponsoru oldu.