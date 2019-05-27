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’da fırtınası

Sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan 32 yaşındaki , ligde çıktığı 24 maçta 12 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 16:05
Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu başında Medipol Başakşehir'den kiralanan Mevlüt Erdinç, Antalyaspor'da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Golcü futbolcu özellikle ligin son 7 haftasına damgasını vurdu. Mevlüt Erdinç, çıktığı son 7 lig maçında 8 gol attı. Formda forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe karşısında gol atmayı başardı. Antalyaspor'un en golcü ismi olan Mevlüt Erdinç, Çaykur Rizespor'a 1, Sivasspor'a 1, Bursaspor'a 2, Kasımpaşa'ya 1, Akhisarspor'a 2,Erzurumspor'a 1, Göztepe'ye 1, E.Y Malatyaspor'a 2 ve son olarak Fenerbahçe'ye 1 gol atarak, toplamda 12 gole ulaştı.

Mevlüt Erdinç, 2 gol de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında kaydetti.

Antalyaspor yönetiminin ise başarılı oyuncu ve Medipol Başakşehir Kulübü ile yeni sezon için bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası
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