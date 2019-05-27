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'in yeni teknik direktörü belli oldu: !

'de Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceği haberleri gündemi meşgul ederken, bu ayrılığın ardından takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı pek konuşulmuyordu. Ancak Beşiktaş - Kasımpaşa maçında görülen , bu iddiaların ortadan kalkmasını sağladı. İşte gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.5.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 08:32
Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu: Slaven Bilic!

Medipol Başakşehir'in, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la el sıkışmasının ardından Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'le anlaştığı iddia edildi.

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu: Slaven Bilic!
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