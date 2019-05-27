Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu: Slaven Bilic!

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceği haberleri gündemi meşgul ederken, bu ayrılığın ardından takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı pek konuşulmuyordu. Ancak Beşiktaş - Kasımpaşa maçında görülen Slaven Bilic, bu iddiaların ortadan kalkmasını sağladı. İşte gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.5.2019 08:28Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 08:32
Medipol Başakşehir'in, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la el sıkışmasının ardından Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'le anlaştığı iddia edildi.