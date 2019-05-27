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( son dakika haberi) : "Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelse"

'nun 'ye olacağı haberi gündeme bir anda bomba gibi düştü. İtalya Serie A'da Roma forması giyen Dzeko'nun 'a gelmesi ve bu ziyaretin sebebinin Fenerbahçe'ye transferi olduğu haberlerinin ardından taraftarlar heyecanlandı. Oyuncunun menajerliğini yapan ise kritik açıklamalarda bulundu...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 16:09
(Fenerbahçe son dakika transfer haberi) Mirsad Türkcan: Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelse

İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse" dedi.

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(Fenerbahçe son dakika transfer haberi) Mirsad Türkcan: "Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelse"
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