(Fenerbahçe son dakika transfer haberi) Mirsad Türkcan: "Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelse"

İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse" dedi.