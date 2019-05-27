(Fenerbahçe son dakika transfer haberi) Mirsad Türkcan: "Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelse"

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberi gündeme bir anda bomba gibi düştü. İtalya Serie A'da Roma forması giyen Dzeko'nun İstanbul'a gelmesi ve bu ziyaretin sebebinin Fenerbahçe'ye transferi olduğu haberlerinin ardından taraftarlar heyecanlandı. Oyuncunun menajerliğini yapan Mirsad Türkcan ise kritik açıklamalarda bulundu...
Giriş Tarihi: 27.5.2019 16:04Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 16:09
İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse" dedi.