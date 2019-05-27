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! 'ye transfer oluyor

bombasını ile patlatıyor. ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun siyah beyazlı takımda kalmayacağı Burak Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Brezilyalı sol bek için flaş bir iddia ortaya atıldı. Adriano, 'ye transfer olmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.5.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 10:09
Fenerbahçe transfer haberleri! Adriano Fenerbahçe'ye transfer oluyor

'ın sezon başından beri sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı fakat bir türlü ikna edemediği hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe transfer haberleri! Adriano Fenerbahçe'ye transfer oluyor
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