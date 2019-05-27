Fenerbahçe transfer haberleri! Adriano Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe transfer bombasını Adriano ile patlatıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun siyah beyazlı takımda kalmayacağı Burak Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Brezilyalı sol bek için flaş bir iddia ortaya atıldı. Adriano, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.5.2019 10:03Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 10:09
Beşiktaş'ın sezon başından beri sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı fakat bir türlü ikna edemediği Adriano hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.