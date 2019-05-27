Finalin adı Hatayspor-Gazişehir Gaziantep

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında final oynayacak takımlar belli oldu. Yarı final rövanş mücadelelerindeve penaltılarda Osmanlıspor'u eleyen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in son biletini alabilmek için karşılaşacak. Hatay; Selim, Gökhan ve Mirkan'la Adana ekibini geçerken,normal sürede Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar da böyle devam edince penaltılara geçildi.final oynamaya hak kazandı.Süper Lig'e direkt olarak yükselen iki ekip ise Denizlispor ve Gençlerbirliği olmuştu.