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Finalin adı -

, konuk ettiği ’u, ise penaltılarda ’u mağlup ederek Süper Lig’in son biletini alabilmek için mücadele etmeye hak kazandı

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Finalin adı Hatayspor-Gazişehir Gaziantep
Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında final oynayacak takımlar belli oldu. Yarı final rövanş mücadelelerinde 0-0'lık ilk maç sonrası Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Hatayspor ve penaltılarda Osmanlıspor'u eleyen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in son biletini alabilmek için karşılaşacak. Hatay; Selim, Gökhan ve Mirkan'la Adana ekibini geçerken, Gazişehir 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında normal sürede Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar da böyle devam edince penaltılara geçildi. Penaltılarda 9-8 kazanan Gaziantep ekibi, final oynamaya hak kazandı. Final perşembe günü saat 21.45'te, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'e direkt olarak yükselen iki ekip ise Denizlispor ve Gençlerbirliği olmuştu.
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Finalin adı Hatayspor-Gazişehir Gaziantep
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