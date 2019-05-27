Finalin adı Hatayspor-Gazişehir Gaziantep

Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında final oynayacak takımlar belli oldu. Yarı final rövanş mücadelelerinde 0-0'lık ilk maç sonrası Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Hatayspor
ve penaltılarda Osmanlıspor'u eleyen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in son biletini alabilmek için karşılaşacak. Hatay; Selim, Gökhan ve Mirkan'la Adana ekibini geçerken, Gazişehir 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında
normal sürede Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar da böyle devam edince penaltılara geçildi. Penaltılarda 9-8 kazanan Gaziantep ekibi,
final oynamaya hak kazandı. Final perşembe günü saat 21.45'te, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'e direkt olarak yükselen iki ekip ise Denizlispor ve Gençlerbirliği olmuştu.