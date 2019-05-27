Yeni Malatyaspor'da 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi biten ve yeni sezonda düşünülmeyen futbolcular birer birer takımdan ayrılmaya başladı. Ömer Şişmanoğlu ve Adem Büyük'ün Bursaspor maçı öncesi kulüple ilişiğini kesmesinin ardından ligin bitmesiyle birlikte diğer isimlerin de kulüple resmi anlamda bağı kalmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Guilherme Costa Marques, Adem Büyük, Murat Yıldırım, Aboubakar Kamara, Fabien Ceddy Farnolle, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Michael Pereıra, Barış Alıcı, Murat Akça ve Erkan Kaş'ın sözleşmeleri sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sözleşmesi biten futbolculara yeni sözleşme önermeye sıcak bakmadığı, sadece kiralık alınan 2 futbolcu Kamara ve ?Guilherme'nin opsiyonlarının kullanılması noktasında girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

Mali kongresinin ardından seçimli kongresine hazırlanan sarı-kırmızılı kulübü, yeni sezon kadro yapılandırılması konusunda uzun bir mesai bekliyor. Ligi 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılmaya hak kazanan Malatya temsilcisinin, ilk ön eleme maçını haziran ayının son haftasında oynayacak olması nedeniyle kadro yapılanmasını kısa süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Malatya yönetiminin Avrupa maçlarına kadarki süre içerisinde transfere harcamak için 103 milyon TL'lik bir kaynak ayırdığı, ilk etapta ise yeni bir teknik adamla masaya oturulmasının planlandığı öğrenildi.