Antalyaspor’da hayal kırıklığı: Tarık Çamdal

Devre arasında bedelsiz olarak Antalyaspor'a transfer olan savunma oyuncusu Tarık Çamdal, bekleneni veremedi. Çamdal'ın performansının beğenilmesi halinde sözleşmesi uzatılacaktı. İmza töreninde Çamdal, "Antalyaspor camiasında yeniden doğmak istiyorum. Buradan tüm Antalyaspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir çıkış olacak, bundan eminim. Hedeflerim büyük, inşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim" ifadelerini kullanmıştı.

Tarık Çamdal, ligin 33. haftasında Yeni Malatyaspor karşılamasında sonradan, Fenerbahçe maçında ise ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu. Deneyimli savunma oyuncusu toplamda 108 dakika sahada kalabildi.