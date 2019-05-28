Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar: Statlarda FETÖ operasyonu devam ediyor

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu, 108 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski başkan Aziz Yıldırım da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Silivri'ye gelen taraftarlara teşekkür eden Yıldırım şunları söyledi: "Bize güç verdiniz. 3 Temmuz'da başlayan FETÖ operasyonuyla beraber yapılan davaların neticesidir. Yalan ifadeler veren şahısları dinledik, hep yalan, masal anlatıyor, sonunda konuyu 'FETÖ değiliz' diye bağlıyorlar. Şubat 2012 de 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Bugün statlarda FETÖ operasyonları devam etmektedir, bitmemiştir. 50 yılda oluşturulmuş örgütü 3-5 yılda yok edemezsiniz. Herkes uyanık olsun. Herkes daha akıllı, birbirini tutucu olsun."

NE AZİZ'Cİ NE ALİ'Cİ OLUN

Fenerbahçe taraftarına birlik çağrısı yapan eski başkan Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım'cı ne Ali Koç'çu olun. Yalnız tek bir şey var ortak paydamız Fenerbahçe. Alt kimliklerle işimiz yoktur. Öyle olursa Fenerbahçe parçalanır. Takımın seneye daha iyi olması için destek vermeliyiz. Fenerbahçe biterse bizim her şeyimiz biter. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için hepimiz destek olacağız" şeklinde konuştu.

BİR DAHA BAŞKAN OLMAM

YILDIRIM: 20 yıl hayatımı verdiğim bir yere küsmem, darılmam, ondan vazgeçmem. Ama bir daha başkan olmam.

YILDIRIM KUTLAMADI DEDİ AMA FB TV KANITLADI

Aziz Yıldırım FB TV için, "Fenerbahçe Televizyonu'nu ben kurdum ama onlar benim doğum günümü bile kutlamadılar" dedi. Bu açıklamanın ardından FB TV twitter hesabı, 2 Kasım 2018 tarihli yayınında Yıldırım'ın doğum gününü kutladığını gösteren bir video paylaştı.