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Gattuso, 'dan ayrıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'ın teknik direktörü , görevinden ayrıldığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 14:40
Gattuso, Milan'dan ayrıldı

Ayrılık kararını İtalya'nın La Repubblica gazetesinde yer alan açıklamasıyla duyuran Gattuso, "Milan'dan ayrılmak kolay değil ama bu kararı almak zorundaydım. Burada teknik direktör olarak büyük tutkuyla geçirdiğim unutulmaz 18 ay, asla diğer tecrübelerim gibi olmayacak. Acı verici bir ayrılık ama yaşanması gerekiyordu. İki yıllık kontratımdan vazgeçtim çünkü Milan'da benim için para söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik direktör Gattuso'nun Kasım 2017'den bu yana çalıştırdığı Milan, bu sezon Serie A'da 68 puanla 5. sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

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Gattuso, Milan'dan ayrıldı
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