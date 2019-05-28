Medipol Başakşehir'in en golcüsü Visca

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 19 maçı kazanarak son iki sezondaki galibiyet sayısının gerisinde kaldı.

Geçen sezona göre beraberlik sayısı yükselen (10) ve mağlubiyet sayısı artan (5) turuncu-lacivertliler, sezonu Galatasaray'ın 2 puan ardından 2. sırada tamamladı.



Ligde en golcü Visca

Turuncu-lacivertli ekibin bu sezon ligdeki gol yükünü Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca çekti.

Medipol Başakşehir'de Visca 13 kez fileleri havalandırarak takımın en golcü ismi oldu. Visca attığı ve attırdığı gollerin yanı sıra, ortaya koyduğu futbolla da futbolseverlerin takdirini kazandı.

Takımın bir diğer Bosna Hersekli ismi Riad Bajic 6, İrfan Can Kahveci 4 ve Medipol Başakşehir'e devre arasında katılan Robinho turuncu-lacivertli forma ile 4 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon 15 gol atarak takımın en golcü ismi olan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ise bu sezon yalnızca 3 kez fileleri havalandırdı. Turuncu-lacivertli takımda Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Manuel da Costa 3'er, Alexandru Epureanu ve Demba Ba 2'şer, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Fedor Kudriashov ve Gael Clichy ise 1'er kez gol atma başarısı gösterdi.

En hırçın Emre Belözoğlu

Medipol Başakşehir'de en çok kart gören isim takım kaptanı Emre Belözoğlu oldu. Emre sezonu 11 sarı kart ile tamamlarken kırmızı kart görmedi.

Turuncu-lacivertli takımda, Emre'den sonra bu sıralamada Junior Caiçara 7, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu ise 6'şar sarı kartla yer aldı.

İstanbul ekibinde bu sezon hiçbir oyuncu kırmızı kartla cezalandırılmadı.



En çok forma giyen Mert Günok

Medipol Başakşehir'de en çok forma giyen isimler listesinin başında milli file bekçisi Mert Günok geldi.

Ligdeki 34 maçın 34'üne ilk 11'de başlayan Mert, 3 bin 55 dakika forma giydi. Mert yalnızca, ligin son haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının son 4 dakikasında sakatlanarak yerini Volkan Babacan'a bıraktı.

Mert'in ardından ise takımda en fazla görev yapan ikinci oyuncu geçen yıl olduğu gibi Edin Visca oldu. 34 maça ilk 11'de başlayan Visca, 3 bin 49 dakika sahada kaldı. Bu iki oyuncuyu ise 33 maça ilk 11'de çıkan ve 2 bin 970 dakika görev yapan Junior Çaiçara takip etti.

Demba Ba toplam 87 dakika oynadı

Turuncu-lacivertli takımın, devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Senegalli golcü Demba Ba Süper Lig'de yalnızca toplam 87 dakika sahada kalabildi.

Beş maçta kısa sürelerde görev alan Demba Ba, hiçbir karşılaşmaya ilk 11'de başlamadı.

Deneyimli futbolcu, Akhisarspor maçında 12, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 26, Antalyaspor deplasmanında 16, Bursaspor'a karşı 15 ve Beşiktaş derbisinde 18 dakika süre aldı.

Senegalli futbolcu, Akhisarspor ve Bursaspor maçlarında 1'er gol sevinci yaşadı.

Son 9 haftada 2 galibiyet

Bu sezon 22 hafta liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in son 9 haftasındaki kötü performansıyla şampiyonluğa ulaşamadı.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de devre arasını Galatasaray'ın 6 puan önünde lider tamamladı. Abdullah Avcı'nın ekibi 25. haftada ise Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

Medipol Başakşehir kalan 9 haftada ise yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu süreçte 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan turuncu-lacivertliler, tam 20 puan kaybetti.

Turuncu-lacivertliler, 33. haftada ise deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitirdi.

İstanbul ekibi, bu sezon aldığı 5 yenilgiyi Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Göztepe ve Galatasaray karşısında yaşadı.