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: " yaşadığı vefasızlıkların üstesinden gelmeyi başarmış"

'Kumpas davası' ile ilgili duruşmaya katılmak için Silivri'ye gelen 'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamayı SABAH'ın duayen kalemlerinden köşesinde değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 09:34
Mehmet Barlas: Aziz Yıldırım yaşadığı vefasızlıkların üstesinden gelmeyi başarmış

SABAH'ın duayen yazarı Mehmet Barlas, 'kumpas davası' ile ilgili duruşmaya katılmak için Silivri'ye gelen Aziz Yıldırım'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

"Aziz Yıldırım yaşadığı vefasızlıkların üstesinden gelmeyi başarmış" diyen Mehmet Barlas yazısına şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin kumpas davası ile ilgili duruşmaya katılmak için Silivri'ye gelen Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Önümüzdeki seneden itibaren Fenerbahçe'nin içinde başkanlığı yapmayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe'de görev almayacağım. Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi, her şeyimi, varlığımı ve 20 yılımı verdim. Buradan küsmem darılmam vazgeçmem olamaz" diye konuşmuş.

Tabii ki sözler ile duygular arasındaki ilişkiler biraz dalgalıdır. Azizi Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin yeni yönetimine karşı neler hissettiğini bilmemek mümkün değildir. Ama Aziz Yıldırım olmanın gereğini de, şu cümlelerle yerine getiriyor:

Ben kurdum ama...

'-Ne Aziz Yıldırım'cı ne Ali Koç'çu olun. Yalnız tek bir şey var ortak paydamız Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin dışına bugün çıkmayın....'"

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Mehmet Barlas: "Aziz Yıldırım yaşadığı vefasızlıkların üstesinden gelmeyi başarmış"
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