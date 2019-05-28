Şenol Güneş: 14 yabancı sağlıklı değil

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında yeni dönem için umutlu mesajlar verdi."Kampın ilk günü. Resmi ve hazırlık maçları oynayacağız. 2 maçta 6 puan var, çok güzel.Fransa, İzlanda, Türkiye üst üste oynamıyor. Denk geldi. Bu maç oynandıktan sonra İzlanda'ya gitmek zorundayız. İzlanda, 2 maçı sahasında oynayacak. Uzun bir yolculuk. Farklı bir iklimde oynayacağız."Güneş yabancı sayısı ile ilgili de şunları söyledi: "Üretimde sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda alt ligde de yabancıların 3-4 tanesi kulübede.Bugün için sayı fazla. Bu sayı için belirli kriterler vardı ama hiç uygulanmadı. Bugün için sayı fazla. Yabancı sayısı düşürülebilir. O zaman azaltalım. O zaman ekonomik sıkıntı ortaya çıkıyor. Burada devletin devreye girmesi gerekiyor."Her fikre açık olduğunu söyleyen Güneş, "Birlikte hayal etmeye, çalışmaya, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var. Son toplantıda sayın Cumhurbaşkanı ile aynı şeyleri konuştuk. 'Türkiye'nin her alanda ses getirmesini bekliyorum' dedi. Ben de aynı düşünüyorum. Saygı ve sevgi çerçevesinde herkesin sözüne ihtiyacımız var" diye konuştu."Mustafa Kemal'in dediği gibi, Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Güzel oyunla iyi sonuçlar bekliyorum. Farklılıklarımız, bir bütünü oluşturacak. Çok ses gelmesi kimseyi rahatsız etmesin. Takım ruhu içerisinde hareket edip 'biz' diyeceğiz. Irk, din, dil ayrımı olmadan herkesi kucaklayacağız. Milli takımın gururu da sorumluluğu da olacak. Kötülük, tembellik bizde olmayacak."A Milli Takımımız EURO 2020 elemeleri öncesi Antalya'da toplanarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş, genç oyuncularla yakından ilgilendi. İdmana Merih Demiral ve Ozan Kabak dışında tüm oyuncular katıldı.