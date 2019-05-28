Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş antrenörünü seçiyor! Abdullah Avcı, Sergen Yalçın…

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 34 haftalık lig maratonunun sona ermesi ile birlikte daha önce milli takım ile anlaşan Şenol Güneş, Beşiktaş'a veda etti. Başkan Fikret Orman daha önce seçim sonuçlanmadan antrenör tercihi yapmayacaklarını belirtmişti. Hem seçimin geçmesi hem de Şenol Güneş'in takıma veda etmesi ile birlikte Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu merak konusu olmaya başladı. Beşiktaş Yönetimi birinci tercih olarak Başakşehir'de yıllardır başarılı bir kariyer çizen Abdullah Avcı'yı görüyor. Abdullah Avcı'ya alternatif olarak ise Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Sergen Yalçın gösterildi. Yine de bu iki isimle anlaşılamaması durumunda sürpriz bir isim daha bugün ön plana çıktı. Beşiktaş'ın teknik direktör tercihi ile ilgili tüm gelişmeleri sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizden bulabilirsiniz…

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ SEÇİYOR! ABDULLAH AVCI, SERGEN YALÇIN VE BİR SÜRPRİZ ADAY

Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu çözüme kavuşmayı bekliyor. 4 yıllık Şenol Güneş döneminin sona ermesi ile birlikte yeni antrenör için çalışmalara başlayan Siyah beyazlı ekipte ön plana çıkan isimler taraftarı da heyecanlandırıyor.