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Son Dakika haberi: 'den üst üste bomba haberleri! Fenerbahçe transfere hız başladı: Dzeko geliyor mu?

, şampiyon takımı kurmak için transferde harekete geçti! Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli takımın birçok yıldızı kadrosuna katması bekleniyor. Semih Özsoy’un ‘şimdi aksiyon zamanı’ açıklaması da taraftarlar da ayrı bir heyecan yarattı. Dün de kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Roma'nın golcü oyuncusu Edin Dzeko, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe cephesinde yaşanan son dakika haberleri bu başlık altından anbean sizlerle olacak. İşte Fenerbahçe’nin transfer listesindeki o isimler;

Giriş Tarihi: 21.5.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 08:09
Son Dakika haberi: Fenerbahçe'den üst üste bomba transfer haberleri! Fenerbahçe transfere hız başladı: Dzeko geliyor mu?

Süper Lig'de son karşılaşmaların oynanmasının ardından haberleri yakından takip edilmeye başladı. 8 Haziran'da başlayacak olan yaz transfer döneminde sarı lacivertli kulübe birçok yıldız oyuncunun katılması bekleniyor. Bu yıl taraftara hayal kırıklığı yaşatan camia, gelecek sezon ise mutlak şampiyonluk hedefliyor. ile ilgili son dakika transfer haberleri anbean en doğru bilgiler ile buradan takip edebileceksiniz.

FENERBAHÇE'DEN BOMBA TRANSFER HABERLERİ!

Spor Toto Süper Lig'i 6. Sırada tamamlayan sarı lacivertli takım transferde düğmeye bastı.

İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki sürpriz isimler;

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Son Dakika haberi: Fenerbahçe'den üst üste bomba transfer haberleri! Fenerbahçe transfere hız başladı: Dzeko geliyor mu?
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