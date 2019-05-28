Son Dakika haberi: Fenerbahçe'den üst üste bomba transfer haberleri! Fenerbahçe transfere hız başladı: Dzeko geliyor mu?

Süper Lig'de son karşılaşmaların oynanmasının ardından transfer haberleri yakından takip edilmeye başladı. 8 Haziran'da başlayacak olan yaz transfer döneminde sarı lacivertli kulübe birçok yıldız oyuncunun katılması bekleniyor. Bu yıl taraftara hayal kırıklığı yaşatan camia, gelecek sezon ise mutlak şampiyonluk hedefliyor. Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer haberleri anbean en doğru bilgiler ile buradan takip edebileceksiniz.

FENERBAHÇE'DEN BOMBA TRANSFER HABERLERİ!

Spor Toto Süper Lig'i 6. Sırada tamamlayan sarı lacivertli takım transferde düğmeye bastı.

İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki sürpriz isimler;