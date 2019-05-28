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! 'den 'a ‘kurgulanmış sezon’ yanıtı

Başkan Adayı 'den, Türk futboluna dair açıklamaları... Özdemir, 'un "Kurgulanmış sezon" açıklaması için ne dedi? Süper Lig 20 takımla oynanacak mı? Yabancı futbolcu sayısı için ne düşünüyor? İşte Nihat Özdemir'in gündeme damga vuracak açıklamaları...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 16:57
Son dakika! Nihat Özdemir'den Ali Koç'a ‘kurgulanmış sezon’ yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT Spor'da katıldığı bir programda Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde spor kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan yabancı futbolcu sayısı ile ilgili önemli mesajlar veren Özdemir, "Yabancı sayısını artırmamızdan dolayı kalite artışı oldu. Ama 11 yabancıyla sahaya çıkan takımlar oldu. Bu durum bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bu TFF'nin masa başı kararı olmamalı. Bu bir katılım kararı olmalı. 1. Lig de katılacak, Süper Lig'de katılacak. Bu sayı gittikçe azalacak. Kulüpler Birliği burada ön ayak olmalı. Yabancı sayısı kademeli olarak azaltılmalı" dedi.

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Son dakika! Nihat Özdemir'den Ali Koç'a ‘kurgulanmış sezon’ yanıtı
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