Son dakika! Nihat Özdemir'den Ali Koç'a ‘kurgulanmış sezon’ yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT Spor'da katıldığı bir programda Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde spor kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan yabancı futbolcu sayısı ile ilgili önemli mesajlar veren Özdemir, "Yabancı sayısını artırmamızdan dolayı kalite artışı oldu. Ama 11 yabancıyla sahaya çıkan takımlar oldu. Bu durum bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bu TFF'nin masa başı kararı olmamalı. Bu bir katılım kararı olmalı. 1. Lig de katılacak, Süper Lig'de katılacak. Bu sayı gittikçe azalacak. Kulüpler Birliği burada ön ayak olmalı. Yabancı sayısı kademeli olarak azaltılmalı" dedi.