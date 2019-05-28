Süper Lig'in vazgeçilmezleri

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen tek oyuncu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda bazı oyuncular istikrarıyla öne çıktı.

Fransız futbolcu Schwechlen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla 34 maçta 90'ar dakika sahada kaldı ve Süper Lig'te bu sezon bunu başaran tek oyuncu unvanını elde etti.

Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ile Kasımpaşa formasıyla 9 gol atan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 34 maçta 3 bin 55 dakika süre aldı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'in en önemli isimlerinden Edin Visca ise 34 maçta 3 bin 49 dakika görev yaptı.

Süper Lig'de her maçta görev alan diğer oyuncular Çaykur Rizesporlu Vedat Muric ile Gökhan Akkan oldu. Fileleri 17 kez havalandıran Muric 3 bin 24, kaleci Gökhan Akkan ise 3 bin 16 dakika şans buldu.

Ligde en fazla süre alan 15 futbolcu şöyle:

Kulüp adı Futbolcu Maç sayısı Toplam dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor Leo Schwechlen 34 3060 Medipol Başakşehir Mert Günok 34 3055 Kasımpaşa Trezeguet 34 3055 Medipol Başakşehir Edin Visca 34 3049 Çaykur Rizespor Vedat Muric 34 3024 Çaykur Rizespor Gökhan Akkan 34 3016 Demir Grup Sivasspor Hakan Arslan 33 2970 Galatasaray Fernando Muslera 33 2970 Atiker Konyaspor Serkan Kırıntılı 33 2970 Medipol Başakşehir Caicara 33 2970 Göztepe Beto 33 2965 Kasımpaşa Popov 33 2922 Göztepe Titi 32 2880 Büyükşehir Belediye Erzurumspor İbrahim Sehic 32 2880 Antalyaspor Nazım Sangare 32 2880