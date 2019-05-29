Şenol Güneş: Bana o duyguları milyonlar veremez

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BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın ligin son haftasında oynadığı Kasımpaşa maçının ardından Milli Takım'daki görevine başlayan Şenol Güneş, TRT Spor'da kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Siyah-beyazlı kulüple güzel bir birliktelikleri olduğunu dile getiren Güneş, "Zaman zaman iyi, zaman zaman da kötü günler yaşadık. 4 senede alışkanlıklarınız oluşuyor. Kader birliği yapıyorsunuz." dedi. Tecrübeli hoca, kendisine vedaya az seyircinin gelmesiyle ile ilgili soruyu da "Sayısı size göre az, bana göre fazla olan çok kaliteli bir taraftarı grubu beni uğurladı" şeklinde yanıtladı. Güneş, Beşiktaş'tan ayrılışı ile ilgili duygularını ise şu sözlerle anlattı: "Tesislerdeki odamı boşaltmam gerekiyordu. Sonraki sabah yine tesislere gittim. Orada odamı boş görmek ayrı bir burukluktu..."Şenol Güneş tarafından Milli Takım'a ilk kez çağrılan Nazım Sangare, "Şenol hocam Türk olduğumu anlamamış olabilir. Ben de kendimi ilk defa görsem 'Bu adam Türk' demem. Türk'e benzer bir tipim yok. Babam Gineli, Annem Eskişehirli. Gine'den 1 senedir teklif geliyor. Benim için zor bir karardı ama kendimi daha çok Türk gibi hissediyorum" diye konuştu. Ömer Ali Şahiner ise yabancı sayısı ile ilgili soruya, "Çok açık ve net; sahada futbolcunun pasaportu oynamıyor. Kalite oynuyor. Yabancı sayısı beni etkilemedi, diğer arkadaşları da etkileyeceğini düşünmüyorum" cevabını verdi.Önceki gün Stuttgart'ın Union Berlin ile oynadığı maçta kafasına darbe alan Ozan Kabak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Dün Antalya'ya gelen Ozan'ın, kontrollerinde burnunda kırık olduğu tespit edildi ve arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.