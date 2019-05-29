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Yeni sezon için golcü bakmaya başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Medipol Başakşehir’de aradığını bulamayan eski golcüsü ’ya yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için harekete geçti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 12:12
Demba Ba Göztepe'ye dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü'nü yenerek ligde kalan Göztepe, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı. Geride kalan sezonda santrforlardan beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılıların kadroda 2 golcü katmasına kesin gözüyle bakılırken, listenin ilk sırasında camianın yakından tanıdığı Senegalli golcü Demba Ba'nın olduğu öğrenildi. Devre arasında Çin ekibi Shenhua'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan ve İstanbul ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ba, burada göze girmeyi başaramadı. Senegalli oyuncu sadece 5 maçta 87 dakika sahada kalabildi. Robinho, Adebayor ve Bajic'in arkasında kalan Ba'nın gemileri yaktığı ve İzmir ekibine geri dönmek için haber yolladığı iddia edildi.

TUNA FAKTÖRÜ DEVREDE

Ba'nın geri dönmek istemesindeki en önemli faktörlerden biri de Tamer Tuna'nın yeniden sarı-kırmızılı takımın başında yer alıyor olması. Geçen sezon devre arasında Tamer Tuna'nın büyük uğraşları sonucunda Göztepe'ye gelen deneyimli oyuncu, 13 maçta 7 gol atarak taraftarın beğenisini kazanmıştı. Göztepe yönetiminin de Ba'nın dönüşüne sıcak baktığı ve oyuncuya maç başı sözleşmeli bir teklif yapması bekleniyor.

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Demba Ba Göztepe'ye dönüyor
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