Nihat Özdemir’den, Ali Koç ve Abdurrahim Albayrak’a yanıt

TFF'nin 1 Haziran'da yapılacak seçimli kongresinde başkan adayı olan Nihat Özdemir,
TRT Spor'da
önemli açıklamalar yaptı.
Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bu lig kurgulanmış" eleştirilerine ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın F.Bahçe derbisi sonrası yaptığı "Şampiyon belliyse açıklasınlar çıkıp oynamayalım"
sözlerine yanıt verdi.
Özdemir, "Kurgulanmış bir sistem olsaydı Fenerbahçe geldi ligi 6. bitirdi. O görüşlere inanmıyorum.
Ali Koç'un hedefi şampiyonluktu,
olmadı ama seneye olabilir.
Hoca değişikliği yaptılar. Ersun Hoca, kalitesini bildiğimiz bir hoca. Ama geç geldi. Göreve geldiğinde 16.'ydı, 6. bitirdi. Benim gözümde başarılıdır.
Hızlı başladılar transfer çalışmalarına. Kurgulanmış bir olay yok. Siz oynarsanız ligin tepesine oturursunuz.
Abdurrahim
Albayrak da öyle bir şey olmadığını
gördü. Bir anda Başakşehir puanlar kaybetti, Galatasaray üst sıraya yükseldi. Biz bu düşünceye de müsaade etmemeliyiz
" dedi.
KAYITLAR VARSA TFF'DEN ALMIŞTIR
Nihat Özdemir, elinde VAR kayıtları olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak'ın iddiaları içinse şunları söyledi: "Elindeki kanıtlarla bana gelirse o zaman biz içimizde çalışan arkadaşlarımızdan hesap sorarız. Özel hizmet aldığımız şirketten mi, bizden mi bu sızdı bulacağız. Ne olduğunu öğreneceğiz ama bunu önlemesini biliriz ve önleyeceğiz. Kanunsuz yapılan işlerin üzerine gideceğiz."
SÜPER LİG 21 TAKIMLA OLMAZ
TFF Başkan Adayı Özdemir, Bursa ve Erzurum'un gündeme getirdiği "Küme düşme kalksın" teklifini değerlendirdi: "Erzurum'un müracaatı oldu ama zor. Bu işin UEFA tarafı da var. Sezon başında bu açıklamayı yaparsanız bir şey demem. Ama sezon sonunda kural değiştiriyorum derseniz bunu dünya kamuoyuna anlatamayız, müsaade etmeyeceklerini de biliyoruz. Erzurum bir sene önce rahat gelmişti, Bursa'nın taraftar gücü var. En kısa zamanda onları Süper Lig'de görmek istiyoruz ve arzuluyoruz."
FOTOĞRAFA DEĞİL FİLME BAKSINLAR
Özdemir, G.Saray'a kupa verirken sevindiği iddia edilen ve büyük eleştiri alan TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye de destek verdi. Özdemir, "O gün Cumhurbaşkanımızın iftarı olmasa ben de törende olacaktım. Görüntüleri defalarca seyrettim. Sayın Güreli, heyecanla futbolcular kupa için gelince arkasından ittikleri için o tepkiyi gösteriyor. Fotoğrafı değil, filmi seyrederseniz olayı zaten anlarsınız" ifadelerini kullandı.