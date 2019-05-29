Nihat Özdemir’den, Ali Koç ve Abdurrahim Albayrak’a yanıt

TFF'DEN

BUGÜN NELER OLDU

TRT Spor'daönemli açıklamalar yaptı.Özdemir,sözlerine yanıt verdi.Özdemir,Ali Koç'un hedefi şampiyonluktu,olmadı ama seneye olabilir.Hoca değişikliği yaptılar.Hızlı başladılar transfer çalışmalarına.AbdurrahimAlbayrak da öyle bir şey olmadığınıgördü." dedi.Nihat Özdemir, elinde VAR kayıtları olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak'ın iddiaları içinse şunları söyledi: "Elindeki kanıtlarla bana gelirse o zaman biz içimizde çalışan arkadaşlarımızdan hesap sorarız. Özel hizmet aldığımız şirketten mi, bizden mi bu sızdı bulacağız. Ne olduğunu öğreneceğiz ama bunu önlemesini biliriz ve önleyeceğiz. Kanunsuz yapılan işlerin üzerine gideceğiz."TFF Başkan Adayı Özdemir, Bursa ve Erzurum'un gündeme getirdiği "Küme düşme kalksın" teklifini değerlendirdi: "Erzurum'un müracaatı oldu ama zor. Bu işin UEFA tarafı da var. Sezon başında bu açıklamayı yaparsanız bir şey demem. Ama sezon sonunda kural değiştiriyorum derseniz bunu dünya kamuoyuna anlatamayız, müsaade etmeyeceklerini de biliyoruz. Erzurum bir sene önce rahat gelmişti, Bursa'nın taraftar gücü var. En kısa zamanda onları Süper Lig'de görmek istiyoruz ve arzuluyoruz."Özdemir, G.Saray'a kupa verirken sevindiği iddia edilen ve büyük eleştiri alan TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye de destek verdi. Özdemir, "O gün Cumhurbaşkanımızın iftarı olmasa ben de törende olacaktım. Görüntüleri defalarca seyrettim. Sayın Güreli, heyecanla futbolcular kupa için gelince arkasından ittikleri için o tepkiyi gösteriyor. Fotoğrafı değil, filmi seyrederseniz olayı zaten anlarsınız" ifadelerini kullandı.