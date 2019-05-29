Ozan Kabak için sürpriz Galatasaray iddiası! Kiralık mı geliyor?

Bundesliga play-out maçında Union Berlin ile Stuttgart kozların paylaştı. Stuttgart kaybettiği bu maçtan sonra Bundesliga 2'ye düştü. Ozan Kabak'ın da takımının küme düşmesinden sonra Almanya'dan ayrılacağı iddia edildi. Ozan Kabak Galatasaray'a geri dönecek mi?

OZAN KABAK İDDİASI!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi.

Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için Stuttgart'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Önümüzdeki sezon Almanya ikinci liginde oynamak istemeyen Ozan Kabak'ın ise Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği ortaya çıktı. Bu transferde bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.