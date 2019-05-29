Türkiye 569. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yarın Antalya'da yapacağı özel maçla 569. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 269'u özel 568 maçta, biri hükmen olmak üzere 214 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 245'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 747 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 568 karşılaşmanın 488'ini Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 568 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'daki üçüncü maç

Ay-yıldızlı ekip, Yunanistan karşılaşması ile 2019 yılındaki üçüncü maçına çıkacak.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi.

Milliler, ikinci maçında ise Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, 2018 yılında ise 4'ü resmi 7'si özel toplam 11 maça çıkmıştı.

Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

Şenol Güneş yönetimindeki 53. maç

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 53. maçına Yunanistan mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 52 maçta milliler, 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 78 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Antalya Stadı'ndaki 9. maç

Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da yapımı 2015'te tamamlanan Antalya Stadı'ndaki 9'uncu, bu şehirdeki ise toplamda 11. maçını Yunanistan ile oynayacak.

Milli takım, Antalya Stadı'nda oynadığı ikisi resmi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 4 gol gördü.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Kasım 2016'da Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçen milliler, özel maçlarda 24 Mart 2016'da İsveç'i 2-1, 29 Mayıs 2016'da Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, 31 Ağustos 2016'da Rusya ile golsüz berabere kaldı ve 24 Mart 2017'de resmi maçta Finlandiya'yı da 2-0'la geçti.

Milliler, Antalya Stadı'ndaki tek yenilgisini ise özel maçta 13 Kasım 2017'de Arnavutluk'a karşı 3-2 mağlup olduğu maçta aldı. A Milli Takım, Antalya Stadı'ndaki 7. maçında, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'la geçerken, son maçında ise Ukrayna ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye, Antalya'daki ilk maçını ise 31 Ekim 1984 tarihinde Antalya Atatürk Stadı'nda Finlandiya ile oynadı. 1986 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk rakip Finlandiya oldu. O günün yetkilileri, Finlandiya'nın soğuk iklim ülkesi olmasını göz önünde tutarak maçı Antalya'nın sıcağında oynatmayı tercih etti. Teknik direktörlüğünü Candan Tarhan'ın yaptığı ay-yıldızlılara karşı Finlandiya, 10. dakikada Ari Hjelm ve 67. dakikada Mika Lipponen'in golleriyle 2-0 öne geçti, Türkiye 77. dakikada İlyas Tüfekçi'nin penaltısıyla farkı bire indirse de 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Milliler, Antalya'daki ikinci maçını 21 Ocak 1998'de Arnavutluk ile yaptı. 1998 Dünya Kupası'na katılamayan ay-yıldızlılar, Mustafa Denizli yönetiminde EURO 2000 Elemeleri'nin hazırlıklarına Arnavutluk'la oynadıkları maçla başladı ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Türkiye'nin tek golünü Oktay Derelioğlu attı.