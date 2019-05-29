Nihat Özdemir yabancı sayısı formülünü açıkladı

BUGÜN NELER OLDU

Nihat Özdemir, ilk olarakın yazdığı yabancı sayısı konusuna açıklık getirdi. Özdemir,Bu 14 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır.Kulüpler uzun sözleşmeler yapmışlar. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin öncü olması lazım. Kendi içinde bir karara varıp bize taşımaları gerek.