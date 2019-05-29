Nihat Özdemir yabancı sayısı formülünü açıkladı

Nihat Özdemir, ilk olarak SABAH'
ın yazdığı yabancı sayısı konusuna açıklık getirdi. Özdemir, "Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü.
Bu 14 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Sahada 8, kulübede 4, tribünde 2 diyeceğiz. Belki 6+2+2 yapacağız. Bunların hepsi bir süreçle olacak.
Kulüpler uzun sözleşmeler yapmışlar. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin öncü olması lazım. Kendi içinde bir karara varıp bize taşımaları gerek. Kulüpler Birliği bir karara varamazsa o zaman iş bize düşer, aramızda tartışıp bir sistem getiririz" dedi.