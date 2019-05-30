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'ten 'a veda

Futbolcu , iki sezon formasını giydiği Evkur 'a veda mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 19:47
Adem Büyük'ten Yeni Malatyaspor'a veda

Adem Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bulunduğu süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İlk geldiğim günden itibaren desteklerini esirgemeyen, her fırsatta bütün takım arkadaşlarımın hakkını savunan, arkasında duran, kollayan büyük Malatyaspor taraftarı ve Malatyaspor halkı, 1,5 sene kaptanlığını gururla yaptığım Malatya'mıza bugün veda ediyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzüldük ve üzdük ama sonunda başardık. Hayallerimize, gizli kahramanlarımız kulüp çalışanlarıyla beraber ulaştık. Bu gurur hepimizin. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin."

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Adem Büyük'ten Yeni Malatyaspor'a veda
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