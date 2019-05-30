Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı 7 kişiyle geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu. Şenol Güneş dönemi sonrası bir numaralı teknik direktör adayı olan tecrübeli çalıştırıcı ile dün resmen masaya oturuldu. Yöneticiler, Avcı'ya şartlarını sordu. Başarılı teknik adam, "Kendi ekibimle çalışmak isterim. İzin verirseniz 7 kişilik teknik kadrom var. Ayrıca Beşiktaş'ın eksiklerini bilen bir hocayım. Transfer gereken bölgeler için de görüş belirtmek isterim. Ekonomik koşulları, sözleşme şartlarını konuşmayı şu anda istemem" dedi. Görüşmede para ve sözleşme süresi gibi detaylar gündeme gelmese de Avcı'nın Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 1 milyon Euro alacağı belirtildi. Avcı, şampiyonluk ve Avrupa'daki başarılar için de prim kazanacak.



ABDULLAH AVCI'NIN BAŞAKŞEHİR'DEKİ EKİBİ

Recep Uçar Yardımcı Antrenör

Orhan Ak Yardımcı Antrenör

Haluk Güngör Kaleci Antrenörü

Yaşar Çevikel Psikolojik Performans Analizi

Caner Erol Maç ve Performans Analizi

Serdar Keşçi Yrd. Maç ve Performans Analizi

E.Özerk Tufan Fiziksel Performans Antrenörü

Can Kaplanoğlu Bireysel Performans Antrenörü

HERKES HOCASINI BULDU

Beşiktaş cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Başkan Fikret Orman da, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek Avcı'yı resmen istedi. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı. Gümüşdağ, "Yarın 12.00'de (bugün) Abdullah Avcı ile buluşup gereken açıklamayı yapacağız" dedi. Başakşehir de Okan Buruk'la el sıkıştı. Kartal, 55 yaşındaki Avcı ile dün sözleşme imzaladı.

TÜRKİYE SABAH'TAN ÖĞRENMİŞTİ

SABAH SPOR transfere de bomba gibi başladı. Futbolseverler, TV'ler ve internet siteleri Beşiktaş'ın Avcı'yla ilgilendiğini 20 Mart'ta SABAH'tan öğrendi!.. Sonraki gelişmeleri de bir bir yazmıştık.

AVCI'DAN SONRA SIRA EPUREANU'DA

Beşiktaş, Avcı'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle mart ayından beri forma giyemeyen Alexandru Epureanu'yu da listesine aldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoperi de Başakşehir'den isteyecek. 32 yaşındaki oyuncunun İstanbul ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir ise yaşı ilerlediği için bir teklif gelmesi halinde Epureanu'nun satışına sıcak bakıyor. Moldovalı oyuncu, İstanbul ekibiyle 163 maça çıkıp, 15 gol attı ve 1 asist yaptı. Başarılı isim kariyeri boyunca Süper Lig'de ise 129 maçta görev yaptı.

SAĞ BEKE NAZIM, LJAJİC TAMAM

Bu sezon sadece Gökhan Gönül ile yola çıkan Beşiktaş'ın iki bölgede oynayabilen Adriano dışında elinde başka sağ bek bulunmuyordu. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'da sergilediği performansla A Milli Takım'a yükselen Nazım Sangare'yi listesine aldı. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği kaydedildi. Bu arada Beşiktaş, Adem Ljajic'i de 3 yıllığına satın aldığını KAP'a bildirdi.

MUSTAFA PEKTEMEK'İ AVCI İSTEMEDİ!

Yapılan açıklamada, "Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Torino Kulübü'ne 3 sezon için 2019 ile 2021 tarihleri arasında 6.500.000 Euro ödenecektir" denildi. Öte yandan Abdullah Avcı'nın istemediği ve sözleşmesi biten Mustafa Pektemek'le de yollar ayrıldı.

MURAT ÖZBOSTAN - BİR SORU - BİR CEVAP

Beşiktaş yönetimi yeni sezon için transferde nasıl bir yol haritası çizmeli?

Burak'ın bölgesi hariç her yere adam lazım

Öncelikle takımda kimlerin kalıp kimlerin gideceği önemli… Bu konuda ciddi bir belirsizlik var.. Şenol Güneş gitmeden önce bir rapor vermiş ama yeni hoca (Abdullah Avcı) bu rapora uymayabilir. Quaresma ve Lens'in bulunduğu kanada mutlaka bir takviye lazım. Teklif olursa iki oyuncu da satılmalı… Medel'i isteyenler olduğunu biliyorum. Yönetim de zaten sıcak bakıyor. Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Beşiktaş'ta olmayacak. Atiba için hâlâ 1 yıl daha devam etsin mi, etmesin mi sorusunun cevabı bulunamadı ama bence devam edilmeli. Karius var ama iyi bir yedek kaleci lazım. Karius'un performansı çok inişli çıkışlıydı. Bu tehlikeli bir durum! Mutlaka stoper alınmalı. Gökhan Gönül'ün yaşı da ilerledi. Caner eski çizgisinden uzak… O kanada da bir takviye gerek. Adriano da ayrıldı. Adem Ljajic'in bonservisi alınıyor. Kısacası Burak Yılmaz'ın bölgesi forvet hariç her bölgeye irili ufaklı takviyeler gerekiyor ama Beşiktaş'ın bunu yapabilecek ekonomik gücü var mı? Ancak oyuncu satarak mümkün olabilir.