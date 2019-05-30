CANLI | Türkiye - Yunanistan

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk ediyor. 21.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Radu Petrescu yönetecek. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE - YUNANİSTAN
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Yunanistan: Paschalakis, Valerianos, Siopis, Koulouris, Fortounis, Pelkas, Masouras, Mavrias, Kourbelis, Samaris, Koutris