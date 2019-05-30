Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Türkiye - Yunanistan

CANLI | Türkiye - Yunanistan

, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 19:37 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 19:55
CANLI | Türkiye - Yunanistan

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk ediyor. 21.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Radu Petrescu yönetecek. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Yunanistan: Paschalakis, Valerianos, Siopis, Koulouris, Fortounis, Pelkas, Masouras, Mavrias, Kourbelis, Samaris, Koutris

Son dakika haberi: Ozan Kabak Galatasaray'a mı dönüyor? İşte o detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Türkiye - Yunanistan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN