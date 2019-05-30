Fenerbahçe'de transfer gündemi Okechukwu Azubuike! 2.5 milyon Euro'ya biter

Fenerbahçe transfer için dört koldan arayışını sürdürüyor. Orta alanda yeni bir kurgu için bazı görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica'nın Sırp orta alan oyuncusu Ljubomir Fejsa'yı gündemine almıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği raporda ise Çaykur Rizespor'un Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Azubuike'nin yer aldığı öğrenildi.

Ersun Yanal ve ekibinin hazırladığı raporda, "Savunmadan top çıkarırken çok rahat. Tam aradığımız özelliklere sahip. Alırsak iyi bir transfer olur" şeklinde ifade kullanıldığı, oyuncunun transfer edilmesinin takıma fayda sağlayacağı belirtildi. Bu rapor sonrasında Fenerbahçe yönetimi oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırma başlattı ve Azubuike'nin bonservisinin Mısır'da olduğu görüldü.

YENİ MALATYASPOR'DA ÇIKIŞ YAKALAYIP MISIR'A GİTMİŞTİ

Yeni Malatya'dan Mısır'ın The Pyramids kulübüne transfer olan Azubuike, bu sezon devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı. Takıma geldiği günden bu yana 14 lig maçında 11'de görev yaptı ve Rizespor'un yaptığı çıkışta en önemli isimlerden biri oldu. Kulübü The Pyramids'in 2.5 milyon Euro bonservis getirmesi halinde oyuncunun transferine onay vereceği kaydedildi.

JAİLSON VE ELJİF'İN TRANSFERLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Yönetim orta saha transferi için karar aşamasında. Bu süreçte Jailson ve Eljif Elmas'a gelecek teklifler, orta alana yapılması planlanan transferlerde belirleyici olacak. Fenerbahçe şayet bu iki oyuncuyu iyi bedellere satabilirse, yapılacak takviyelerin kalitesi değişecek. Aynı zamanda takıma yapılacak takviye sayısında da artış olacak.