Şenol Güneş: Fransa’yı yeneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'la oynayacağımız özel maç öncesi düzlendiği basın toplantısında, dostane bir mücadele beklediklerini söyledi. Güneş, şöyle devam etti: "Bu 15 günlük süreçte oyunculara kafamızdaki oyun planını aktarmaya çalışıyoruz. Çağlar'a ve Cenk'e görev vereceğiz.Fransa hem üreten hem de yarışan bir ülke. Son Dünya Kupası'nı kazananla oynayacağız. Onlara karşı savunma da hücum da yapacağız. Fransa'yı yenmek istiyoruz, olmazsa berabere kalmak.Şenol Güneş'le birlikte basının karşısına çıkan Cenk Tosun Everton'da az şans bulmasına rağmen kendisini hep hazır tuttuğunu söyledi. Cenk, "Bizim lig biraz erken bitti, ben hoca tutup kendime, kendimi fit tutmaya çalıştım. Burası büyük bir platform, milli takım herkese nasip olmaz. Hocam forma verirse elimden geleni yapacağım" dedi.