Şenol Güneş: Fransa’yı yeneceğiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'la oynayacağımız özel maç öncesi düzlendiği basın toplantısında, dostane bir mücadele beklediklerini söyledi. Güneş, şöyle devam etti: "Kısa süre içerisinde 4 tane karşılaşma oynamak doğru olmayabilir, buna katılabilirim. Ancak süremiz çok kısa, yoğun olmak zorundayız
. Takım olgusunu oluşturmaya çalışıyoruz.
Bu 15 günlük süreçte oyunculara kafamızdaki oyun planını aktarmaya çalışıyoruz. Çağlar'a ve Cenk'e görev vereceğiz. Fazla forma şansı bulamayan futbolcularla takımı oluşturmaya çalışacağız.
Fransa hem üreten hem de yarışan bir ülke. Son Dünya Kupası'nı kazananla oynayacağız. Onlara karşı savunma da hücum da yapacağız. Fransa'yı yenmek istiyoruz, olmazsa berabere kalmak. Ancak kazansak da kaybetsek de İzlanda maçı çok önemli.
"
ÖZEL HOCA TUTTUM!
Şenol Güneş'le birlikte basının karşısına çıkan Cenk Tosun Everton'da az şans bulmasına rağmen kendisini hep hazır tuttuğunu söyledi. Cenk, "Bizim lig biraz erken bitti, ben hoca tutup kendime, kendimi fit tutmaya çalıştım. Burası büyük bir platform, milli takım herkese nasip olmaz. Hocam forma verirse elimden geleni yapacağım" dedi.