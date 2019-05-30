Hatayspor - Gazişehir Gaziantep: 4-6 (MAÇ SONUCU) Süper Lig bileti Gazişehir Gaziantep'in

Spor Toto 1. Lig'in play-off karşılaşmasında Hatayspor karşısında penaltı atışlarında 5 gol bulan Gazişehir Gaziantep adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran son takım oldu. Böylece Spor Toto Süper Lig'e çıkan 3. ve son Gazişehir Gaziantep takımı oldu.

Kazananın Spor Toto Süper Lig bileti alacağı mücadele yüksek tempoda başladı. Hatayspor kısa paslarla pozisyonun ararken, devrenin sonuna doğru ağırlığını koyan Gazişehir Gaziantep eşitliği bozan taraf oldu. 45. dakikada sol çizgide topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



İkinci yarıda Hatayspor beraberlik adına yüklenirken, Gazişehir Gaziantep ikinci gole çok yaklaştı. 57. dakikada hızlı gelişen atakta Rydell Poepon'un ceza sahası dışından gönderdiği top direkten oyun alanına döndü ve sonrasında savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada skora eşitlik geldi. Hatayspor aradığı golü tecrübeli forveti Mirkan Aydın ile buldu.



Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kazananı penaltı atışları belirledi. Rakibini 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep mutlu sona ulaştı.



Gaziantep ekibi, bu sonuçla Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarı:

16. dakikada Gazişehir Gaziantep gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Erhan Çelenk, son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Gökhan Alsan'ın altıpasın gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada sağ kanatta 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrılan Selim Ilgaz, son çizgiden ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleye yönelen topu Günay Güvenç kornere tokatlamak istedi ancak üst direkten seken meşin yuvarlak altıpas içine düştü. Gazişehir Gaziantep savunmasında Oğuz Ceylan kafayla topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

45. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Sol çizgide topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

İkinci yarı;

46. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına, Caner Hüseyin Bağ'ın altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada Gazişehir Gaziantep tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Gökhan Alsan, pasını bekletmeden Poepon'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Ardından Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

82. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Diallo'nun sağ çaprazdan ortasında Selim Ilgaz topu göğsüyle Gökhan Karadeniz'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Pozisyonu takip eden Mirkan Aydın, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada Hatayspor ikinci gole çok yaklaştı. Korkishko'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda, Mehmet Erdem topu çizgi üzerinde göğsüyle çıkartarak gole izin vermedi. Ardından yaşanan karambolde Mirkan'ın şutunda ise meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

İki takımın pozisyona girmekte zorlandığı uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılar

Gazişehir Gaziantep'te Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu ve Ahmet Kesim penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Hatayspor'da ise Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın ve Korkishko penaltı vuruşlarını golle sonuçlandırırken, Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı auta attı.

Penaltı atışları sonucunda Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükselen taraf oldu.