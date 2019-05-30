İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile anlaştı

Geçtiğimiz günlerde Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı iddia edilen Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Mavi beyazlı ekip, Gençlerbirliği ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez'i takımın başına getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 10 MAÇTA 8 GALİBİYET ALDI

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üzülmez aynı başarıyı bu sezon Gençlerbirliği ile elde etmişti. Üzülmez, Başkent ekibi ile çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken oynadığı 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR

Gençlerbirliği Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör İbrahim Üzülmez için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Üzülmez ve ekibine bize yaşattıkları şampiyonluk ve emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ KİMDİR?

İbrahim Üzülmez (d. 10 Mart 1974, Kocaeli), Sol bek mevkinde görev alan Deli İbo lakaplı Türk eski millî futbolcu, teknik direktör.

16 yaşındayken Gönenspor yeteneğini fark edip onu transfer etti. Burada kendini geliştirdikten sonra sırasıyla; Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir Çelik SK, tekrar Kardemir Karabükspor, Amasyaspor ve tekrar Kardemir Karabükspor gibi külüplerde forma giydi.

Ardından Gaziantepspor`a transfer oldu. Burada önceki sezonlarına göre istikrarlı maçlar çıkararak büyük hayali gerçek oldu ve 2000-2001 sezonunun transfer döneminde Beşiktaş´a transfer oldu.

Beşiktaş´ın 100. yıldaki şampiyon kadrosunda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş´tan takım arkadaşı olan İbrahim Toraman ile kavga edip kadro dışı kalmıştır. Ancak daha sonra ikisi de affedilmiş, ancak bu olaydan sonra Beşiktaş'taki kaptanlığını kaybetti. Sezonunun son haftadaki Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde teknik direktör Mustafa Denizli ona bir jest yaparak, oyuna alırken tekrar kaptanlık pazıbandını taktı ve şampiyon takımın kaptanı olarak oyuna dahil etti. 100. yıldaki sağ ayağıyla gol attığı Galatasaray ve bu sezon oynanan Fenerbahçe derbileri ve 3-0 lık Barcelona maçları üst düzey gösterdiği performansla kariyerinin en iyi maçlarını çıkarmıştır.

23 Haziran 2009 tarihinde Siyah-Beyaz'lı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2 yıllık mukavele imzaladı.13 Şubat 2011 tarihinde Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilmiştir.

Milli takım kariyeri

A Milli Futbol Takım'a ilk kez 12 Şubat 2003'te Ukrayna ile oynanan maç için çağrıldı ve o maçın ilk yarısında oynayarak milli oldu. 2003 Konfederasyon Kupası'nda 3. olan takımın 4 maçında 90 dakika forma giydi. İlk ve tek golünü ise golünü 2 Haziran 2009 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta attı.

Profesyonel Kariyeri

Yıllar Takım Maç (Gol)

1993-1994 Gönenspor 26 (3)

1994-1999 Kardemir Karabükspor 46 (1)

1995-1997 › İskenderun DÇSK (kiralık) 19 (5)

1997-1998 › Amasyaspor (kiralık) 32 (2)

1999-2000 Gaziantepspor 47 (2)

2000-2011 Beşiktaş 285 (7)

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