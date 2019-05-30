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Son dakika haberi: ile büyük ölçüde anlaşma tamam!

, Alman futbolcu transferinde sona geldi ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'den gelen son dakika haberine göre sarı lacivertliler Alman yıldız Max Kruse ile anlaştı! Geçtiğimiz sezon forması giyen Max Kruse'nin takımıyla olan sözleşmesi bu sezon sona ermişti. Haberlerin ardından herkes Max Kruse kimdir diye merak etmeye başladı! İşte 'ın en çok istediği isimler arasında yer alan Max Kruse transferi hakkındaki son dakika ayrıntıları haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 14:22
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşma tamam!

Fenerbahçe transfer bombayı patlatıyor! Son olarak Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Max Kruse'nin Fenerbahçe ile büyük oranda anlaştığı iddia edildi. A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı adlı programda son dakika olarak verilen bilgiye göre Fenerbahçe, Max Kruse transferinde sona geldi.

Detaylar birazdan...

MAX KRUSE KİMDİR?

19 Mart 1988'de Almanya'nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek'te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier'e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

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