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Son dakika! Rizespor, ile anlaştı

ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörünü buldu. Rizespor Başkanı , teknik direktörlük konusunda ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 15:11
Son dakika! Rizespor, İsmail Kartal ile anlaştı

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un ayrılmasıyla teknik direktör arayışları başlamıştı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal ile görüştüklerini ve kendisiyle prensipte anlaştıklarını açıkladı.

A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı programına konuşan Hasan Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞTIK"

"İsmail Kartal ile prensipte anlaştık. Hoca işimiz bitti. Soyadımız aynı olsun diye öyle oldu! Daha iyi bir Rizespor göreceksiniz inşallah İsmail Kartal'la. Anlaşma az önce oldu. Prensipte anlaştık. Önümüzde çok iş var. Hata yapmak istemiyoruz. İnşallah geçen sezonki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz."

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Son dakika! Rizespor, İsmail Kartal ile anlaştı
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