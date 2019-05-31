Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı ve müjdeyi verdi: Transferler...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı. Orman, bu açıklamanın ardından transferle ilgili olarak da siyah beyazlı taraftara müjdeyi verdi.
Giriş Tarihi: 31.5.2019 23:38Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 23:50
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Avcı'nın siyah beyazlı ekibe hayırlı olmasını dileyen Orman, siyah beyazlı taraftara transfer müjdesi de verdi. İşte detaylar...