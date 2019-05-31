Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı ve müjdeyi verdi: Transferler...

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Avcı'nın siyah beyazlı ekibe hayırlı olmasını dileyen Orman, siyah beyazlı taraftara transfer müjdesi de verdi. İşte detaylar...