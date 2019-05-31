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başkanı , 'yı resmen açıkladı ve müjdeyi verdi: Transferler...

Başkanı , Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı. Orman, bu açıklamanın ardından transferle ilgili olarak da siyah beyazlı taraftara müjdeyi verdi.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 23:50
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı ve müjdeyi verdi: Transferler...

başkanı , teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Avcı'nın siyah beyazlı ekibe hayırlı olmasını dileyen Orman, siyah beyazlı taraftara transfer müjdesi de verdi. İşte detaylar...

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Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı ve müjdeyi verdi: Transferler...
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