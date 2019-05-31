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sakatlandı

A Milli Takım'da şoku yaşanıyor! Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve hastanaye kaldırılan Cenk Tosun'un durumu herkesi tedirgin etti. Cenk Tosun'un sakatlığının ciddi olup olmadığı ise çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Cenk Tosun sakatlandı
Maç öncesi seremonisine oğlu Arden ile çıkan Cenk Tosun, 55. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Adalesinde çekme tespit edilen golcü futbolcu kontrol için hastaneye götürüldü. Cenk Tosun'un kesin durumu bugün belli olacak.
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Cenk Tosun sakatlandı
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