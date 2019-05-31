Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izleyebilirim?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS bu maçı beIN HABER kanalından şifresiz yayınlayacağını duyurmuştu.
Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.