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-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izleyebilirim?

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor! UEFA finalinde iki İngiliz ekibi ile kozlarını paylaşacak. Bir yanda Manchester City ile girdiği şampiyonluk yarışını son hafta kaybeden Jürgen Klopp'un Liverpool takımı, diğer tarafta ise 1 tane bile transfer yapmayan Şampiyonlar Ligi finaline kadar gelen Mauricio Pochettino'nun Tottenham Hotspur takımı... Futbolseverler şimdiden bu maçla ilgili 'Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izleyebilirim?' sorularına cevap aramaya başladı. Biz de haberimizde bu soruların cevabını verdik...

Giriş Tarihi: 31.5.2019 10:53
Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izleyebilirim?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS bu maçı beIN HABER kanalından şifresiz yayınlayacağını duyurmuştu.

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

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Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izleyebilirim?
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