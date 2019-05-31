Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe bombaları ardı ardına patlatıyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ligde beklentilerin altında kalmasına rağmen son haftalarda yaptığı çıkış ile sıralamada 6. Sırada kendine yer bulan kanarya, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamamıştı. Bu sezon işleri daha sıkı tutup hedefini şampiyonluk olarak koyan sarı lacivertli takım transferde elini çabuk tutup oyuncuları kampa yetiştirmeye çalışacak. Transferde birçok isim yazılıp çizilirken, öne çıkan isimler şu şekilde:

FENERBAHÇE TRANSFERDE BOMBALARI PATLATIYOR!

Fenerbahçe transferde elini çabuk tutmak istiyor. Özellikle geçtiğimiz sezon takımın beklentilerin altında kalması yönetimi yeni sezona bomba bir kadro ile girmek için hazırlıklara başladı. İşte Fenerbahçe transfer haberleri…