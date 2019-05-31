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transfer haberi | bombaları ardı ardına patlatıyor! Fenerbahçe...

’de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon son haftalarda yaptığı çıkışla ligi 6. Sırada bitirmeyi başaran Fenerbahçe önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Bu sebepten dolayı yeni sezonda bomba transferler yapmak isteyen yönetim şimdiden çalışmalar başladı. İşte Fenerbahçe’de transferde öne çıkan isimler…

Giriş Tarihi: 31.5.2019 20:01 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 20:02
Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe bombaları ardı ardına patlatıyor! Fenerbahçe...

'de art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ligde beklentilerin altında kalmasına rağmen son haftalarda yaptığı çıkış ile sıralamada 6. Sırada kendine yer bulan kanarya, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamamıştı. Bu sezon işleri daha sıkı tutup hedefini şampiyonluk olarak koyan sarı lacivertli takım transferde elini çabuk tutup oyuncuları kampa yetiştirmeye çalışacak. Transferde birçok isim yazılıp çizilirken, öne çıkan isimler şu şekilde:

FENERBAHÇE TRANSFERDE BOMBALARI PATLATIYOR!

Fenerbahçe transferde elini çabuk tutmak istiyor. Özellikle geçtiğimiz sezon takımın beklentilerin altında kalması yönetimi yeni sezona bomba bir kadro ile girmek için hazırlıklara başladı. İşte Fenerbahçe transfer haberleri…

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe bombaları ardı ardına patlatıyor! Fenerbahçe...
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