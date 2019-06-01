Altınordu'nun gözü Barış'ta

Altınordu, geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanan ancak yeterince şans bulamayan 21 yaşındaki genç oyuncu Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'deki durumuna göre hareket edecek. Barış'ın yeniden kiralık listesine konulması durumunda Altınordu, eski futbolcusunu yuvaya döndürmek için devreye girecek.



BERKE İLE GİTTİ



Kırmızı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Barış'ı istediği ancak Fenerbahçe'nin sağ kanatta görev alan genç futbolcuyu stoper Sadık transferine karşılık Yeni Malatyaspor'a gönderdiği ifade edildi. Barış, profesyonel olduğu Altınordu'da 2017-18 sezonunda attığı 10 golle tüm dikkatleri üzerine çekerek kaleci Berke Özer ile birlikte geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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