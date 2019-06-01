Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Vedat Muriç Galatasaray’a yakın

’a yakın

Fenerbahçe, Kosovalı forvet için ’a 2 milyon Euro teklif götürdü ve üstüne çıkamayacağını belirtti. ise masaya 3.5 milyon Euro ile oturdu. Vedat Muriç’in Galatasaray’a transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019
Vedat Muriç Galatasaray’a yakın
Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Emre Akbaba için girişimde bulunurken, Fenerbahçe de devreye girmiş ve yıldız futbolcunun maliyeti yükselmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlıkları nedeniyle bu sezon neredeyse hiç yararlanamadığı Emre için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemek zorunda kalmıştı. İki ezeli rakip, şimdi de Vedat Muriç'in transferinde karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezona 3 forvetle başlama kararı aldı ve yönetim, önceki gün Çaykur Rizespor'un golcüsü Muriç için devreye girdi. Cimbom, performansıyla Karadeniz ekibinin ligin ikinci yarısındaki çıkışında önemli rol oynayan Kosovalı forvete karşılık 3.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Sarılacivertliler ise 2 milyon Euro'dan fazla para vermeyi düşünmüyor. Vedat Muriç'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

BARTALİ OYUNCULARIN ENSESİNDE!
Devre arasında Galatasaray teknik heyetine katılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, yaptırdığı çalışmalarla çifte şampiyonluğun gizli kahramanı olmuştu. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Bartali, tatile çıkan sarı-kırmızılı oyuncuların hepsi için özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırladı. Bartali'nin teknik direktör Fatih Terim'in onayı ile performans ekibine İtalya'dan takviyeler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vedat Muriç Galatasaray’a yakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN