Vedat Muriç Galatasaray’a yakın

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Emre Akbaba için girişimde bulunurken, Fenerbahçe de devreye girmiş ve yıldız futbolcunun maliyeti yükselmişti.İki ezeli rakip, şimdi de Vedat Muriç'in transferinde karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörüve yönetim, önceki gün Çaykur Rizespor'un golcüsü Muriç için devreye girdi. Cimbom, performansıyla Karadeniz ekibinin ligin ikinci yarısındaki çıkışında önemli rol oynayan Kosovalı forvete karşılık 3.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.Vedat Muriç'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.Devre arasında Galatasaray teknik heyetine katılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, yaptırdığı çalışmalarla çifte şampiyonluğun gizli kahramanı olmuştu. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Bartali, tatile çıkan sarı-kırmızılı oyuncuların hepsi için özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırladı. Bartali'nin teknik direktör Fatih Terim'in onayı ile performans ekibine İtalya'dan takviyeler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.