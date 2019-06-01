Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor

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Avrupa'nın 1 numarası kim olacak? Liverpool mu, Tottenham mı? İki İngiliz ekibi İspanya'nın başkenti Madrid'deki 63 bin kişilik Metropolitano Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Liverpool geçen sezon yine Şampiyonlar Ligi finali oynamış ancak Real Madrid'e kaybetmişti. Tottenham ise tarihinde ilk kez finale çıktı. Final öncesi iki takımın 1 milyar 786 milyon Euro'luk kadro değeri dikkat çekiyor. Liverpool 950,5 milyon, Tottenham ise 835,5 milyon Euro değerinde. Liverpool'da Salah ve Tottenham'da Kane, 150'şer milyon Euro ile en pahalı oyuncular. Öte yandan final biletleri karaborsada 3 bin Euro'ya kadar alıcı buluyor. Finale ev sahipliği yapan Madrid ise bu organizasyondan 120 milyon Euro kazanmayı planlıyor.