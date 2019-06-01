Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Tottenham Hotspur kozlarını paylaşıyor. Bir yanda Manchester City ile girdiği şampiyonluk yarışını son hafta kaybeden Jürgen Klopp'un Liverpool takımı, diğer tarafta ise 1 tane bile transfer yapmayan Şampiyonlar Ligi finaline kadar gelen Mauricio Pochettino'nun Tottenham Hotspur takımı...

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Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşılaşıyor. Bir yanda bu kupayı 6 kez müzesine götüren Liverpool, diğer yanda tarihinde ilk kez adını finale yazdıran Tottenham olacak. İki takım Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. İki maç eşit şekilde kazanıldı. Finalde karşılaşacak kadroların 1 milyar 786 milyon euro'luk piyasa değerleri de dudak uçuklattı. Dev maç öncesi Liverpool'da Firmino, Tottenham'da Harry Kane sakatlıklarını atlattı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool ile Tottenham'ın karşı karşıya geleceği mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.



İLK 11'LER:

Tottenham XI: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Alli, Eriksen, Son, Kane.

Liverpool XI: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.