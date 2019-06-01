Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl’e 3 yıllık imza attırdı

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor'dan transfer ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımımızda kiralık olarak forma giyen eski futbolcumuz Tayfur Bingöl'ü yeniden kadromuza dahil etti. Tayfur Bingöl, kendisini 3 yıllığına renklerimize bağlayan imzayı tesislerimizde düzenlenen törende attı." Göztepe ile geçen sezon 21 maça çıkan Tayfur Bingöl'ün gol ve asisti bulunmuyor...