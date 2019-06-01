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Beşiktaş'tan 'e teşekkür

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör 'nın transfer sürecinde kendilerine göstermiş oldukları nezaket sebebiyle 'e teşekkür etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 19:09
Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde "Dost Kulüp Medipol Başakşehir'e Teşekkürlerimizle" başlıklı yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında stadyumlarını futbol takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından Medipol Başakşehir'e, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

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Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür
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