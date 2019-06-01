Fikret Orman: Galatasaray’ı hakemler şampiyon yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son iki sezonun şampiyonunu hakemlerin belirlediğini söyledi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Orman şöyle konuştu: "Hakem hatalarının şampiyonu belirlememesi gerekiyor. Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi. Geçen seneki Galatasaray-Alanya maçı şampiyonu belirledi. Ümit Öztürk'ün o maçtaki performansı hakemlik faciası. Bu sene de Rize-Galatasaray ve Beşiktaş-Galatasaray maçları. Türk futbol tarihine kara bir leke olarak işlendi. Hakemler maçı kafasında oynayıp sahaya çıkıyorlar. Bir hakemin Avrupa'da yönettiği maçla Türkiye'de yönettiği maç arasında fark oluyor. Gücün değil, sahada adaletin olduğu bir düzenin olması lazım. Benim çözümüm gençler. Hakemler hata yapabilir ama art niyetli hatayı herkes görüyor." Orman, teknik direktör konusunda ise Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaştıklarını ve 10 Haziran'da imza töreni yapılacağını belirtti. Resmi açıklama bugün yapılacak.