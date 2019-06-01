Galatasaray’ın şampiyonluk posterinde dikkat çeken ayrıntı!

Süper Lig'in en başarılı takımı olarak 22. Şampiyonluğu göğüsleyen Galataaray'da şampiyonluk sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geleneksel takım poster fotoğrafı çekimlerinde o yıldız isim de unutulmadı. Galatasaray'ın 22. Şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir zaferi sonrası kutlamalara katılmayarak özel işleri nedeniyle apar topar ülkesine giden Diagne poster fotoğrafına photoshop programı yardımıyla eklendi.

KUTLAMALARDA DA YER ALMAMIŞTI

Süper Lig'i 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Diagne, şampiyonluk kutlamasında da yer almamıştı. Sonrasında yıldız golcü sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Diagne paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kelimeleri Galatasaray'ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve özellikle harika taraftarımıza yazıyorum!

Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak ve özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü!

Kulübümüz çok büyük bir kulüp ve bunun parçası olduğum için gurur duyuyorum. Beni anlayacağınızdan eminim ve bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Birçok golle!"