Türkiye, Özbekistan maçıyla 570. kez milli heyecan yaşayacak

A Milli Futbol Takımı, Özbekistan ile yarın Alanya'da yapacağı özel maçla 570. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 270'i özel 569 maçta, biri hükmen olmak üzere 215 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 246'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 749 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 569 karşılaşmanın 489'unu Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 569 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'daki dördüncü maç

Ay-yıldızlı ekip, Özbekistan karşılaşması ile 2019 yılındaki dördüncü maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip Yunanistan ile Antalya'da oynadığı özel maçı da 2-1 kazandı.

Şenol Güneş yönetimindeki 54. maç

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 54. maçına Özbekistan mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 53 maçta milliler, 26 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 80 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Özbekistan ile ilk maç

A Milli Futbol Takımı, Özbekistan ile tarihindeki ilk maçını yarın oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Özbekistan'ın teknik direktörlük koltuğunda, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Arjantinli teknik adam Hector Cuper oturuyor.

Öte yandan ay-yıldızlı ekip, Alanya'da ilk kez bir milli maça çıkacak. Milli takımın Özbekistan mücadelesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.