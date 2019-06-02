Cristian Zapata Fenerbahçe’ye hazır

Fenerbahçe, daha önceki sezonlarda üç büyük kulübün transfer gündemine gelen Cristian Zapata ile bir süredir yakından ilgileniyor. Ancak tecrübeli stoperin ilerleyen yaşı ve sakatlık problemi sarı-lacivertliler için soru işaretiydi. Zapata'nın durumu hakkında detaylı bilgi elde etmek isteyen Başkan Ali Koç ve ekibinin yaptırdığı araştırma olumlu sonuçlandı.
32 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının fizikkondisyon açısından üst düzeyde oynayabilecek kapasitede olduğu ve kalıcı bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.
BONSERVİS BEDELİ VERİLMEYECEK
Yönetimin, önümüzdeki günlerde bu transfer için ilk hamlesini yapması bekleniyor. Milan'la sözleşmesi 30 Haziran tarihinde dolacak olan Cristian Zapata'nın bonservis bedeli yok.
Bu da transferini cazip hale getiriyor. İtalyan ekibinin gelecek planlamasında düşünmediği tecrübeli futbolcunun, tekliflere açık olduğu ve Fenerbahçe'nin uygun bir rakam sunması halinde sarı-lacivertli formayı giyebileceği öğrenildi.
MAX KRUSE'DEN YANIT BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Max Kruse, kararını tatil dönüşü 10 Haziran'da verecek. Alman oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki santrfora yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2+1 sözleşme önermişti.
IVANUSEC İÇİN NABIZ YOKLADILAR
Genç yetenekleri takıma kazandırmak için Avrupa'yı taramaya devam eden Fenerbahçe, Luka Ivanusec için nabız yokladı. Lokomotiva Zagreb forması giyen 20 yaşındaki Hırvat milli oyuncu, UEFA tarafından yıldızı parlayacak 50 yetenek arasında gösteriliyor.