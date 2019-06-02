Cristian Zapata Fenerbahçe’ye hazır

KRUSE'DEN

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, daha önceki sezonlarda üç büyük kulübün transfer gündemine gelen Cristian Zapata ile bir süredir yakından ilgileniyor. Ancak tecrübeli stoperin ilerleyen yaşı ve sakatlık problemi sarı-lacivertliler için soru işaretiydi.32 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının fizikkondisyon açısından üst düzeyde oynayabilecek kapasitede olduğu ve kalıcı bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.Yönetimin, önümüzdeki günlerde bu transfer için ilk hamlesini yapması bekleniyor.Bu da transferini cazip hale getiriyor. İtalyan ekibinin gelecek planlamasında düşünmediği tecrübeli futbolcunun, tekliflere açık olduğu ve Fenerbahçe'nin uygun bir rakam sunması halinde sarı-lacivertli formayı giyebileceği öğrenildi.Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Max Kruse, kararını tatil dönüşü 10 Haziran'da verecek. Alman oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki santrfora yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2+1 sözleşme önermişti.Genç yetenekleri takıma kazandırmak için Avrupa'yı taramaya devam eden Fenerbahçe, Luka Ivanusec için nabız yokladı. Lokomotiva Zagreb forması giyen 20 yaşındaki Hırvat milli oyuncu, UEFA tarafından yıldızı parlayacak 50 yetenek arasında gösteriliyor.