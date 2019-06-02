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Sissoko ile görüşüyor

Transferde Akhisarsporlu futbolcuları gündemine alan Süper Lig'in yeni takımı , ve 'dan sonra şimdi de 'nun peşinde...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 12:52
Denizlispor Sissoko ile görüşüyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Abalı Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti. Eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la prensipte anlaşma sağlayan, orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile de sona yaklaşan yeşil-siyahlılar, Abdoul Sissoko'yu da gündemine aldı. Malili futbolcunun menajerinin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Çetin'le ön görüşme yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların süreceği kaydedildi.

Teknik direktör Yücel İldiz'in istediği 29 yaşındaki deneyimli futbolcu son 3 sezon Akhisarspor'da top koşturdu. Güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çeken Sissoko, geride kalan sezonda 32 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz ay sonunda bitmişti.

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Denizlispor Sissoko ile görüşüyor
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