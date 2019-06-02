Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray

Elit 19 Yaş Altı Ligi'nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu'nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu'nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray'a, müsabaka öncesinde şampiyonluk kupaları 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu tarafından takdim edildi.