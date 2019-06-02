En büyük Liverpool

BUGÜN NELER OLDU

İki İngiliz takımının kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi finalinde mutlu sona ulaşan Liverpool oldu. Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Kırmızılar, adeta golle başladı. Henüz 28. saniyede kazanılan penaltıda topun başına geçen Salah, takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından tempo düştü, sergilenen futbol hayal kırıklığı yaşattı. Son bölümde Tottenham fırsatlar yakalasa da kaleci Alisson'u geçemeyi başaramadı. 87. dakikada sahneye çıkan Origi şampiyonluğu perçinledi. Geçen sezon finalde Real Madrid'e kaybettiği turnuvada Liverpool, Jürgen Klopp yönetiminde tarihindeki 6. şampiyonluğunu ilan etti.Premier Lig'de 97 puan almasına rağmen şampiyonluğu M.City'e kaptıran Klopp, ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Geçen sezon Liverpool'un başında finalde R.Madrid'e kaybeden Alman çalıştırıcı gözyaşlarını tutamadı.İki takım da sezon başından beri çok ağır maç trafiğinden fizik olarak aşırı derecede zorlanmışlardı. Buna bir de Madrid'de 30 dereceli sıcak eklenince Premier Lig seviyesinin çok altında bir Şampiyonlar Ligi finali izledik. Liverpool daha birinci dakikada skor avantajı yakaladı. Ondan sonra da kendini zorlamadan oturmuş düzeniyle işi idare etmeye çalıştı.Son 15 dakikaya kadar da kale önü tehlikesi yaşamadılar. Aslında bütün riskleri alan rakibi karşısında Liverpool'un ikinci golü bulması gerekiyordu. Geç de olsa golü atıp işi bitirdiler.Pochettino'ya ise çok ciddi eleştirim var. İki aydır sakat Harry Kane'i, yarı finalde mucizevi şekilde hat-trick yaparak takımını finale taşıyan'ya tercih etti.