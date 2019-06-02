Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'ta Kagawa'nın yerine Vlasic geliyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları için de gaza basıldı. Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin bitmesinin ardından 10 numara bölgesine transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Nikola Vlasic'i gündemine aldı. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan kaleci Karius'un da alternatifi hazır. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 2.6.2019 15:45Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 15:49
Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren ve Adem Ljajic'in de satın alma opsiyonunu kullanarak bu futbolcunun bonservisini alan Beşiktaş, Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veriyor.