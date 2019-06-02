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! Beşiktaş'ta Kagawa'nın yerine Vlasic geliyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları için de gaza basıldı. Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin bitmesinin ardından 10 numara bölgesine transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 'i gündemine aldı. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan kaleci Karius'un da alternatifi hazır. İşte detaylar...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 15:49
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'ta Kagawa'nın yerine Vlasic geliyor

Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren ve Adem Ljajic'in de satın alma opsiyonunu kullanarak bu futbolcunun bonservisini alan Beşiktaş, Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veriyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'ta Kagawa'nın yerine Vlasic geliyor
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